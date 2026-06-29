Промени преди второ четене: Експерти очакват по-нисък бюджетен дефицит

Дефицитът може и да е по-нисък от планираните 5.7%. Това мнение изразиха икономисти в ефира на Нова телевизия. "Има възможност за намаление с няколко стотин милиона в разходите за издръжка - от неприоритетни разходи по националната програма", обясни Георги Вулджев от ЕКИП. "Има подобрение спрямо това, което виждахме последните години. Бщджетът стъпва на по-обективна основа за приходите. Има ревизия на автоматизмите за заплати и други механизми", каза той.

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Но според него би могъл да е по-амбициозен особено в намеренията си за следващите години за пестене на разходи.

Любослав Костов от КНСБ също е на мнение, че управляващите ще променят Бюджет 2026 между първо и второ четене. По думите му "може да е нещо балансирано". "Ако са разумни, ще го променят. Разходите в капиталовата програма и издръжката са надценени", каза той.

Синдикалистът е на мнение, че държавата има достатъчно пари за заплати и пенсии, а не ѝ стигат за инвестиционната програма, затова предложи властта да се откаже от нея.

Икономистът от Институт "Отворено общество" Георги Ангелов постави акцент върху системните проблеми в управлението на публичните финанси. Той припомни, че подобни ситуации с високи дефицити са се наблюдавали и през 2009 г., 2014 г., както и през последните години. Според него това показва наличие на структурен проблем в бюджетния процес. Той настоя за по-голяма прозрачност относно поетите финансови ангажименти на държавата и за публикуване на подробна информация за всеки проект и договор, които генерират бъдещи разходи.

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Икономистът смята, че истинското решение е във въвеждането на механизми, които да не позволяват поемането на ангажименти без осигурено бюджетно покритие. Според него всяка обществена поръчка и всеки договор трябва предварително да бъдат обвързани с конкретен бюджетен лимит, за да се избегне натрупването на скрити задължения.