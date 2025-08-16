Все повече мотористи загиват на пътя. Искат по-висока максимална скорост за повече безопасност

Ръст в броя на загиналите в катастрофи мотористи тази година отчитат от Сдружението на жените-мотористи, откъдето апелираха за повече толерантност от страна на шофьорите.

По-висока максимална скорост

Мотористите още преди две години са настоявали да се повиши максималната скорост на движение - от 100 на 140 километра в час, казва Лилия Осойска, председател на Сдружението на жените-мотористи, и допълва, че е имало инициативна група, организирана от представителите на мото клубовете и независимите мотористи, за повишаване на скоростта на движение по магистралите.

Според тях по-ниската скорост е опасна за останалите участници в движението:

"140 км/час си е една абсолютно разумна скорост за мотористите с големите мотори, които пътуват на дълъг път. И те се държат кротко и възпитано и карат като колите по магистралата, но 140 км/час дава възможност да се изпреварват тировете и да се оттеглят от движението по-лесно".

Във връзка с безопасността: "Хубавото е, че мотористите не могат да си гледат телефона и да се разсейват, както правят шофьорите на колите. Затова трябва да се присъства на пътя съзнателно".

Броят загиналите мотористи тази година е с 15-20 души повече в сравнение с миналата година, каза още Лилия Осойска.

Най-уязвими места за мотористите не са магистралите а пътищата в малките населени места, където те са в лошо състояние: "Когато има лоши маневри, нерегулирани кръстовища, липса на видимост, лоша настилка", посочи Осойска.