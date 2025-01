Заплашено ли е Панагюрското съкровище от пожара в музея "Гети" в Лос Анджелис? Културното министерство с данни (СНИМКИ)

Във връзка с разразилия се пожар в Лос Анджелис, Министерството на културата обяви, че са предприети всички необходими мерки за опазване на експонатите от изложбата "Древна Тракия и античният свят: Съкровища от България, Румъния и Гърция", която беше открита на 3 ноември в музея "Гети". По-рано днес беше съобщено от музея, че част от територията му е била засегната от пожара, пише БТА. Служители на пожарната са обявили, че горят дървета и храсти и че пламъците се приближават до сгради, но от музея уверяват, че сградата и произведенията на изкуството не са засегнати.

По-рано днес преподавателят по журналистика в Калифорнийския университет Христофор Караджов обяви, че огнената стихия, обхванала Лос Анджелис, заплашва Панагюрското и Вълчитрънското съкровище. Припомняме, че властите обявиха извънредно положение заради мощния горски пожар, който бушува по хълмовете около мегаполиса, предаде NOVA. Опасно силните ветрове разпалват пламъците и снощи принудиха президента Джо Байдън да отмени свой ангажимент в Калифорния.

Заради огнената стихия министърът на културата Найден Тодоров е изпратил писмо до ръководството на музея "Пол Гети" с искане експонатите от България да бъдат прибрани на сигурно място, съобщава БНТ. Изложбата, посветена на Древна Тракия, включва експонати от 18 музея в България. Тя беше изложена в САЩ през ноември миналата година и по програма трябва да остане там до март тази година. От Министерството на културата съобщиха, че музеят разполага с трезори, които защитават експонатите и от пожар, а институцията е в постоянен контакт с неговото ръководство. Огънят е в близост до сградата, но засега няма пряка опасност.

"За щастие "Гети" изчисти храстите от околния район като част от усилията си за смекчаване на пожарите през цялата година", коментира в изявление Катрин Е. Флеминг, президент и главен изпълнителен директор на J. Paul Getty Trust. "Някои дървета и растителност на място са изгорели, но персоналът и колекциите остават в безопасност", добавя тя.

Getty Villa Museum 'catches on fire' as Pacific Palisades blaze rips across LA pic.twitter.com/PDnjmNYrU8