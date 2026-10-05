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Изпиваме 45 млн. литра нелегална ракия годишно

05 октомври 2026, 10:15 часа 1522 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com
Изпиваме 45 млн. литра нелегална ракия годишно

Какво всъщност казва законът за домашната ракия

Може ли човек да си свари домашна ракия, ако има грозде или плодове в двора? Да. Може ли да я вари в собствения си казан в мазето? Не. И може ли след това да я продава на съседи, приятели или в заведение? Не. Точно тези въпроси отново излязоха на дневен ред след спора около подготвени промени в Закона за акцизите и данъчните складове.

В петък, по време на парламентарния контрол, вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев заяви, че текстовете ще бъдат редактирани, за да не допускат двусмислено тълкуване. По думите му целта не е да се забранява традиционното производство и съхранение на домашна ракия за лични и семейни нужди, а да се пресече търговията с алкохол без ясен произход и без доказателства за качеството му. Министерството на финансите също изрично посочи, че домашната ракия не е и не става обект на обща забрана.

Колко е всъщност нелегалният алкохол?

Според оценки на ОИСР и СЗО, общото потребление на чист алкохол у нас е около 70 млн. литра годишно, докато приблизително 52 млн. литра се отчитат през легалния пазар. Разликата е около 18 млн. литра чист алкохол. Ако този обем бъде преизчислен като 40-градусова напитка, се получават около 45 млн. литра ракия.

Кой може законно да си произведе домашна ракия?

Правото е за физически лица, които произвеждат собствено грозде, плодове или друга селскостопанска продукция, от която искат да направят ракия за лично и семейно потребление.

Тук има една важна подробност: ако си купите сливи от пазара и ги занесете да ви ги сварят, това не попада в режима за ракия от собствена селскостопанска продукция. Законът определя специален режим за ракия, произведена от грозде и плодове собствено производство на физически лица. Тя трябва да бъде предназначена за лично и семейно потребление.

Не може просто да сложите казана в двора

Домашната ракия по закон не се вари в произволен домашен казан. Дестилацията трябва да се извърши в регистриран специализиран малък обект за дестилиране – популярният „селски казан“. Тези обекти са специално регистрирани и могат да имат съдове с обща вместимост до 1000 литра. В тях се произвежда ракия от собствено произведени грозде и плодове на физически лица за тяхното лично и семейно потребление.

Колко ракия може да произведе едно семейство?

Лимитът е до 30 литра годишно на семейство при този специален режим. Важно е да се подчертае: не става дума за 30 литра на човек. Ако в едно домакинство има четирима възрастни, това не означава, че семейството може да произведе 120 литра по преференциалния режим.

Ракия домашна ракия
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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