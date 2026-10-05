Инициативата „Месец на онлайн безопасността“ кани учители от цялата страна да проведат тематични занимания с учениците си

Предизвикателството на Yettel и Prepodavame.bg продължава през целия октомври, а за най-активните преподаватели и училища са предвидени награди

През октомври се провежда инициативата „Месец на онлайн безопасността в училище“, която кани учители от цялата страна да проведат тематични занятия в часовете си. Предизвикателството поставя на фокус теми като използване на изкуствен интелект, кибертормоз, влияние на социални медии и онлайн измами. В него могат да се включат преподаватели от всички образователни етапи със своите ученици от 1. до 12. клас. Кампанията се организира от Yettel и образователната платформа Prepodavame.bg, а медиен партньор е bTV.

Целта на инициативата е да подпомогне учителите да превърнат темите за дигиталната среда в част от учебните часове, като им предоставя готови за използване материали, както и да насърчи учениците да развият умения за по-осъзнато и отговорно поведение онлайн.

Всеки учител сам избира темата и формата според възрастта и познанията на децата. Няма ограничение за броя на участващите учители от едно училище, нито за броя на класовете, с които всеки от тях може да проведе занятия. Дейностите, от които могат да избират, са:

Викторина

Състезание по дебати

Кампания срещу онлайн тормоз и реч на омразата

Предизвикателство, свързано с дигиталното благополучие

Създаване на изложба „Човек vs. машина“

Дейностите дават възможност на учениците да участват активно и им помагат да свържат темите за онлайн безопасността със своето ежедневие. В творческите задачи те могат да създават постер или видео с послание срещу онлайн тормоза, да проследят как времето пред екрана влияе на настроението им или да сравнят свои творби с версии, генерирани с изкуствен интелект.

За подготовката учителите могат да използват безплатните ресурси от платформата „Компас в дигиталния свят“. Материалите са подготвени така, че да улеснят максимално преподавателите, а времето за предварителна подготовка да бъде сведено до минимум. Към всяка тема има план на урока, работни листове, кратко експертно видео и брошура за родители, с която разговорът може да продължи и у дома.

„Инициативата представя на учителите готови за използване материали, но едновременно с това и свободата да изберат най-подходящия формат за своя клас. Дебатите, викторините и творческите задачи отвеждат темите за онлайн безопасността отвъд традиционния урок: учениците анализират ситуации, защитават позиция и създават свои решения. Именно чрез това активно участие знанията се превръщат в умения, които могат да използват и извън класната стая“, коментира Евгения Манева, специалист „Управление на проекти и съдържание“ от екипа на Prepodavame.bg и специалист „AI в образованието“.

За да се включат, учителите трябва да проведат избраната дейност до 31 октомври и след това да попълнят формата за обратна връзка в страницата с кратък разказ за това как е преминала и какво са научили учениците. На специална дигитална карта на България в реално време ще се показва обхватът на кампанията – колко учители и ученици са се включили до момента и от кои области.

Срокът за изпращане на отчетите е 10 ноември, като за най-активните учители са предвидени награди – лаптоп и абонамент за платформата prepodavame.bg. Училищата с най-много обучени ученици пък ще могат да спечелят посещение в нюзрума на bTV и централния офис на Yettel, както и специално обучение за учителите.

„С тази инициатива искаме да достигнем до класните стаи в цялата страна и да насърчим разговорите между учители и ученици, които да продължат и след октомври. Уменията за безопасно поведение онлайн се изграждат постепенно – с практика, въпроси и постоянен диалог. Именно този подход стои зад програмата на Yettel вече 20 години“, коментира Маргита Колчева, мениджър „Устойчиво развитие“ в Yettel България.

Инициативата „Месец на онлайн безопасността“ е част от дългосрочната програма „Безопасен интернет и развитие на дигиталните умения“ на телекома, чиято цел е да подпомага 50 000 души всяка година да подобрят своите дигитални умения.