Асфалтират ключов участък от бул. "Александър Стамболийски"

15 април 2026, 11:32 часа 276 прочитания 0 коментара
Снимка: Столична община
Започна полагането на асфалт на бул. "Александър Стамболийски" в участъка между ул. "Антон" и бул. "Константин Величков", съобщиха от Столичната община. "Движението се очаква да бъде пуснато до два месеца", каза в края на март кметът на София Васил Терзиев. Реконструкцията на 1,8 км от булеварда – от Западен парк до бул. "Константин Величков", напредва и е сред ключовите инфраструктурни обекти на общината. Проектът включва цялостно обновяване на трамвайното трасе, пътните платна и прилежащата градска среда.

Ремонтни дейности

В последния участък се изгражда пътната конструкция, като вече е започнало полагането на първия пласт асфалтова настилка. Подземната инженерна инфраструктура е изцяло подменена – обновени са канализацията, водопроводът и електромрежите. Монтирани са стълбове, контактно-кабелна мрежа и улично осветление.

Паралелно продължава изграждането на нови тротоари и довършването на алейната мрежа. Предстои полагане на финалния слой асфалт по цялото трасе, както и изпълнение на пътна маркировка, поставяне на знаци и озеленяване. 

В участъка от ул. "Западна" до ул. "Антон" основните дейности вече са завършени. Изградени са релсовият път, алейната мрежа, контактно-кабелната мрежа и уличното осветление, както и ВиК и електроинсталациите. Пътната конструкция е готова и е положен първият слой асфалт.

Осигурено е обособено трасе за релсов транспорт чрез монтаж на ограничители. На трамвайните спирки са изградени перони с парапети към пътното платно и рампи за достъпна среда.

По тротоарите в зоните на кръстовищата се изпълняват тактилни ленти за улесняване на ориентацията на хора със зрителни увреждания.

Очаква се с реализирането на озеленяването и поставянето на градско обзавеждане реконструкцията на обекта да бъде напълно завършена.

Виолета Иванова Отговорен редактор
Ремонт Васил Терзиев бул. Александър Стамболийски
