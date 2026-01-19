Спорт:

Без метро между "Сливница" и "Обеля" за половин година

19 януари 2026, 06:47 часа 240 прочитания 0 коментара
От днес (19 януари) до 18 юли временно ще бъде преустановено движението на метровлаковете между метростанции "Сливница" и "Обеля", съобщиха от пресцентъра на Столичната община. Причината е строителството на разширение на метрото в кв. "Обеля". За посочения период метростанция "Сливница" ще бъде крайна за метролинии № 1 и № 4, а метростанция "Обеля" ще бъде крайна за метролиния № 2.

Промяна в движението

Променя се маршрутът на автобусна линия № 31, която ще се движи двупосочно от ул. „Обелски път“ по бул. „Панчо Владигеров“ до метростанция „Сливница“.

Автобусите по линия № 31 ще обслужват следните спирки - новооткрити спирки с кодове 2444 и 2445 „Метростанция Обеля“, разположени на бул. „Панчо Владигеров“ на около 25 метра от пешеходната пътека в двете посоки; съществуващите спирки с кодове 1061 (крайна) и 1063 (начална) „Метростанция Сливница“; съществуващата спирка с код 1062 „Метростанция Сливница“; двупосочната спирка с кодове 2442 и 2443 „Бл. 119, ж.к. Обеля 1“.

Автобусна линия № 81 ще спира и на временната спирка с код 2444 „Метростанция Обеля“ в посока кв. Иваняне, посочват още от Столичната община.

Със свое постановление на 15 декември миналата година, правителството в оставка одобри допълнителни трансфери в общ размер 53 млн. лв. по бюджета на Столичната община. Средствата са за финансиране на разширение на метрото и за разходи за охраната му от полицейски органи. Част от средствата - 40 млн. лв., са за изграждане на разширението на метро "София“, линия 3, етап 3: участък ул. "Шипка“ - ж.к. "Гео Милев“ (район "Слатина“) - зала "Арена София“/"София Тех парк“ - бул. "Цариградско шосе“ с дължина шест километра и шест метростанции. С ресурса ще се осигури и строителството на метростанция до жп. гара "Обеля“ на линия "София-Кюстендил“, като е предвидена тунелна връзка с метродепо "Обеля“.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Столична община Метро Сливница Обеля метровлакове
