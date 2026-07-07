Кметът на Самоков проведе важна среща за превенцията преди пожароопасния сезон

Превенцията на пожарите през пожароопасния сезон е споделена отговорност. Спазването на елементарни правила може да предотврати тежки инциденти и да опази живота, природата и имуществото! По инициатива на кмета на община Самоков инж. Ангел Джоргов днес беше проведена оперативна среща на Кризисния щаб във връзка с началото на пожароопасния сезон.

На една маса се събраха представители на Районните служби „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Самоков и Боровец, Районното управление на МВР – Самоков, Общинското аварийно звено, Доброволческото формирование към Община Самоков и направление „Гражданска защита“, за да координират действията си още преди възникването на критични ситуации.

Основен акцент в срещата бяха готовността на институциите, взаимодействието между отделните служби, наличната техника, рисковите райони на територията на общината и конкретните превантивни мерки, които ще се изпълняват през целия пожароопасен сезон.

През миналата година Община Самоков осигури пълно специализирано оборудване за Доброволческото формирование, а в момента предстои надграждане на капацитета му по проект с доставка на нова техника и оборудване, включително две високопроходими АТВ, 16 радиостанции и хидрофорна помпа. Целта е доброволците и общинските екипи да разполагат с още по-добри възможности за реакция при пожари и други кризисни ситуации.

Една успешна реакция започва много преди първия сигнал за пожар. С добра подготовка, координация между институциите и последователни инвестиции в техника и оборудване можем да реагираме по-бързо, по-ефективно и най-вече – да предотвратяваме риска, преди той да се превърне в криза.