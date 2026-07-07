Ремонтът на важен инфраструктурен път за Самоков върви по график

Ремонтът на пътя през Горни и Долни Окол напредва по график. Кметът на община Самоков инж. Ангел Джоргов и директорът на строителната дирекция Красимира Костадинова, заедно с представители на проектанта, провериха на място напредъка на ремонта на четвъртокласния път през селата Горни и Долни Окол. Проектът се финансира чрез Фонда за общински инвестиции към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

По-малко от година след началото на строителните дейности вече е положен неплътният слой асфалт в участъците извън регулацията на населените места и е изградена отводнителната система. В момента се изграждат тротоарите, банкетите и останалите елементи на пътната инфраструктура в село Горни Окол, а паралелно с това се извършва укрепване на мостово съоръжение по трасето.

Освен да следи изпълнението на строителните дейности, при подобни обходи инж. Джоргов разговаря и с жителите на населените места. Срещите на място често дават възможност хората да поставят въпроси от ежедневието си, които не са пряко свързани с изпълнявания обект, но могат своевременно да бъдат обсъдени и да намерят своето решение.

Проектът включва цялостно обновяване на пътната настилка, изграждане на нова система за отводняване и нови тротоари по главните улици в Горни и Долни Окол. Строителните дейности се изпълняват поетапно, без да се затруднява достъпът до населените места.

След завършването на ремонта пътят ще осигури по-безопасно и по-удобно пътуване за жителите, както и по-добра достъпност до района.