Кметът на Божурище вдигна купата от детския футболен турнир „Атлетик къп 2026“

"С особено вълнение и искрена благодарност приех специалния жест на ФК „Академика“ и неговия треньор Ивайло Симеонов, които ми връчиха купата за спечеленото второ място на престижния Детски футболен турнир „Атлетик къп 2026“, проведен през месец май в град Несебър". Това написа кметът на Община Божурище Георги Димов във Фейсбук.

По думите му тази купа е много повече от спортно отличие. Тя е символ на труда, дисциплината, постоянството и силния характер, които изграждат истинските шампиони.

"Вярвам, че второто място не е разочарование – то е пътят към първото. То е доказателство, че отборът върви в правилната посока, че талантът и усилията дават резултат и че най-големите успехи тепърва предстоят", коментира Димов.

Той поздрави от сърце всички млади футболисти, треньора Ивайло Симеонов и всички, които стоят зад развитието на клуба. "Благодаря ви, че с всяка своя победа прославяте името на община Божурище и показвате какво могат нашите деца, когато са водени с професионализъм, отдаденост и любов към спорта", каза той.

И заяви, че приема купата като признание за общата ни кауза – да подкрепяме младите таланти и да инвестираме в бъдещето на спорта в нашата община.

"Сигурен съм, че това отличие е само началото. Следващата цел е ясна – първото място, а аз вярвам, че ще го постигнете. Продължавайте да мечтаете, да се борите и да побеждавате! Община Божурище винаги ще бъде зад вас. От сърце – благодаря за тази чест!", завърши кметът на Община Божурище.