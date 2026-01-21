Боклукджиите и шофьорите на камиони бойкотират работата на район "Изгрев", алармира кметът д-р Делян Георгиев

За бойкот в сметоизвазването в "Изгрев" разкри д-р Делян Георгиев, кмет на района. Той подчерта, че столичният район и администрацията "няма да се поддаде на шантаж и изнудване". И още: "След успешното стартиране на районния ни план за сметопочистване и сметоизвозване през месец декември, при който успяхме бързо и ефективно да почистим битовите отпадъци от кварталите с наша техника, работници и организация, започнаха непредвидени проблеми. Товарачите на кофите и шофьорите на специализираните камиони започнаха да бойкотират работата. Категорично отказаха да правят по два курса дневно до завода за боклук, като спираха работа след като напълнят камионите и демонстративно си тръгваха към 11:00 - 12:00ч., оставяйки техниката в двора на общината. Работата започна да буксува и да се забавя значително", коментира той.

По думите на районния кмет въпреки опитите да ги задължат, същите отлично знаейки, че София и “Изгрев” са в затруднено положение, упорито отказват да правят нужните два курса и нагло са поискали увеличение на заплатите, респективно 2500 евро за всеки товарач и 3500 евро за шофьор, пише още кметът.

Непалци идват да чистят

"На моите аргументирани протести срещу това некоректно поведение, ми бе заявено да се кача заедно с администрацията на камионите и да си чистим сами “скапания район”, ако не - да се заринем в боклуци! Изминаха няколко мъчителни седмици, в които се опитвахме всячески да накараме работниците да си вършат задълженията коректно. За жалост, очаквано “удряхме на камък” всеки път. В същото време, други желаещи да извършват тази работа няма. Никой не отговори на обявите и търсенията ни. До днес.

Снимка: Actualno.com

С много усилия, успяхме да намерим нови работници от Непал, които макар и неопитни, да сменят настоящите. Незабавно издадох заповеди за уволнение на всички саботьори, възползващи се от тежката ни ситуация най-нагло! От днес нататък, продължаваме отново сами, с нов персонал. Моля, гражданите за разбиране и още малко толерантност. Знам, че е трудно и неприятно, но като кмет, няма да позволя жителите на “Изток”, “Изгрев” и “Дианабад” да бъдем изнудвани от една група хора решили, че сега им е паднало, дори ако трябва за известно време да изтърпим неприятни гледки и трудности", пише още д-р Георгиев.

