Допитване по проекта FRAME показва нужда от по-достъпна здравна информация

Доклад по проекта FRAME, финансиран от програма Еразъм на ЕС, представя резултати от допитване до 50 граждани, насочено към оценка на здравната грамотност – способността хората да намират, разбират и използват здравна информация. Макар извадката да е ограничена, проучването дава полезна представа за нагласите и затрудненията на различни възрастови групи в България.

Най-многобройни сред участниците са хората на възраст 45–59 години (40%) и пенсионерите (28%). Жените преобладават (76%), а 72% имат висше образование. Въпреки това две трети посещават лекар само при оплаквания, а едва 16% правят редовни профилактични прегледи – показател за ниска превантивна култура.

Най-доверен източник на здравна информация остава личният лекар (70%), но 42% посочват интернет като основен канал, което носи риск от дезинформация. Почти половината участници признават, че понякога са попадали на неверни здравни съвети онлайн

Само 36% от анкетираните биха разпознали сигурно признаците на инсулт, а около половината не са уверени как да реагират при спешен случай. Това показва, че практическите знания за действие в критични ситуации са ограничени.

Мненията относно ваксините са разделени – около половината ги приемат по препоръка на лекар, а близо една трета са колебливи. Макар повечето участници да заявяват, че познават хронични заболявания като диабета, реалното прилагане на знанията (напр. редовни изследвания) остава недостатъчно.

Най-често споменаваните затруднения са сложната медицинска терминология и несигурността в източниците на информация. Хората споделят, че предпочитат разговори лице в лице и лесни за четене брошури с илюстрации пред дълги онлайн материали.

Авторите на доклада от Сдружение БИСИ и АРС подчертават, че повишаването на здравната грамотност изисква не само повече информация, а по-разбираемо, практично и визуално представяне на здравните теми. Проектът FRAME ще продължи с разработване на обучителни материали и дигитални инструменти, насочени към по-добра ориентация в здравната информация и по-голяма устойчивост срещу дезинформация.