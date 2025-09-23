Войната в Украйна:

"Готви се концесия на градския транспорт": Борис Бонев алармира

23 септември 2025, 07:25 часа 463 прочитания 0 коментара
"Готви се концесия на градския транспорт": Борис Бонев алармира

Готви се концесия на градския транспорт в София. "Подготвя се поредния пир с общинска собственост - концесия на градския транспорт", съобщи в профила си във Facebook лидерът и общински съветник от "Спаси София" Борис Бонев. По думите му концесията ще бъде финансово неизгодна за София и ще направи контрола върху услугата още по-труден. "Вече е внесен доклад, който да опипа почвата - с "работна група", която засега само ще анализирала", уточнява той.

ОЩЕ: След неизгоден договор: СОС се готви да даде нови 5 млн. лв. на частен превозвач

"Пред очите ни се разиграва нагъл сценарий, който вече сме виждали в Пловдив и Перник – общинският транспорт се унищожава и после концесията се представя като неизбежната алетрнатива. Но тя винаги е по-скъпа и обслужва частен интерес, вместо обществения", категоричен е Бонев.

❌ Подготвя се поредния пир с общинска собственост - концесия на градския транспорт 🤬 Концесия ще бъде финансово...

Публикувахте от Boris Bonev в Понеделник, 22 септември 2025 г.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Общинският съветник съобщава също, че Лъчезар Пеков, който до скоро е бил председател на борда на директорите на Столичен автотранспорт, е назначен на ръководна позиция в Центъра за градска мобилност (ЦГМ). Според Бонев това се прави, за да се осигури всичко да мине гладко. "Пеков не крие топлите си връзки с Карлос Контрера, основен говорител на концесионера МТК Гроуп, заради който София губи по 2 млн. лв годишно", обяснява още лидерът на "Спаси София".

ОЩЕ: ДБ в СОС: Предлагаме подобрен транспорт без повече пари за "МТК Гроуп"

Бонев е категоричен, че няма да допуснат "софиянци да плащат на някой печалбите". "Спаси София" ще се противопостави на тези планове с всички средства", заявява в поста си той.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Концесия Градски транспорт ЦГМ Борис Бонев
Още от София
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес