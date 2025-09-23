"Готви се концесия на градския транспорт": Борис Бонев алармира

Готви се концесия на градския транспорт в София. "Подготвя се поредния пир с общинска собственост - концесия на градския транспорт", съобщи в профила си във Facebook лидерът и общински съветник от "Спаси София" Борис Бонев. По думите му концесията ще бъде финансово неизгодна за София и ще направи контрола върху услугата още по-труден. "Вече е внесен доклад, който да опипа почвата - с "работна група", която засега само ще анализирала", уточнява той.

"Пред очите ни се разиграва нагъл сценарий, който вече сме виждали в Пловдив и Перник – общинският транспорт се унищожава и после концесията се представя като неизбежната алетрнатива. Но тя винаги е по-скъпа и обслужва частен интерес, вместо обществения", категоричен е Бонев.

Общинският съветник съобщава също, че Лъчезар Пеков, който до скоро е бил председател на борда на директорите на Столичен автотранспорт, е назначен на ръководна позиция в Центъра за градска мобилност (ЦГМ). Според Бонев това се прави, за да се осигури всичко да мине гладко. "Пеков не крие топлите си връзки с Карлос Контрера, основен говорител на концесионера МТК Гроуп, заради който София губи по 2 млн. лв годишно", обяснява още лидерът на "Спаси София".

Бонев е категоричен, че няма да допуснат "софиянци да плащат на някой печалбите". "Спаси София" ще се противопостави на тези планове с всички средства", заявява в поста си той.