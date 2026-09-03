Кметът на Елин Пелин представи последователната политика на общината за подкрепа на семействата

Кметът на община Елин Пелин, г-н Ивайло Симеонов гостува в предаването „България сутрин“ по Bulgaria ON AIR, където представи последователната политика на общината за подкрепа на семействата, насърчаване на раждаемостта и създаване на благоприятна среда за отглеждане на деца.

Акцент в разговора беше финансовата подкрепа в размер до 10 000 евро при раждане на трето и всяко следващо дете. Това е най-високата помощ за новородено, предоставяна от българска община.

Кметът подчерта, че тази политика се развива последователно вече девет години и дава положителни резултати. В общината се раждат все повече трети, четвърти и следващи деца, а Елин Пелин е сред общините с положителна демографска тенденция.

Финансовата подкрепа е само част от цялостната политика на Общината. Тя включва инвестиции в детски градини, училища, детски площадки, спортни пространства и качествено образование. Целта е младите семейства да разполагат със сигурна и спокойна среда, в която да отглеждат своите деца.

По време на интервюто, г-н Симеонов представи и основните принципи на програмата за подпомагане. Предвидена е точкова система, чрез която се гарантира отговорното и справедливо разпределение на средствата. Сред критериите са продължителността на постоянния адрес в общината, образователната степен, жилищната осигуреност и платените осигурителни задължения.

Обсъдена беше и общинската програма за студентски стипендии, както и необходимостта държавата и местната власт да разполагат с повече финансови инструменти за провеждане на активна демографска и регионална политика.