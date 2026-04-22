Кметът на Самоков и Минно-геоложкия университет информираха зрелостници за важния избор след училище

Днес представители на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, заедно с кмета на Самоков, посетиха средните училища в града и се срещнаха с ученици, които завършват своето средно образование и предстои да направят важния избор за бъдещето си.

По време на срещите бяха представени възможностите за обучение, перспективите за професионална реализация и търсенето на инженерни кадри в различни сфери на икономиката. Акцент беше поставен върху специалностите, които дават стабилна подготовка, сигурна реализация и възможности за развитие както в България, така и в чужбина.

Кметът сподели пред младите хора и своя личен професионален път като възпитаник на университета, както и опита си от годините, в които е съчетавал работа и обучение.

„Инженерните специалности не са лесни, но именно трудните избори изграждат силни хора. Нашата задача като община е не само да подкрепяме младите по пътя им към успеха, а да създаваме условия те да се върнат в Самоков – образовани, мотивирани и готови да работят за развитието на родния си град.“

Община Самоков продължава да работи последователно за създаване на възможности за младите хора, за качествено образование и за среда, в която те да виждат бъдещето си тук.