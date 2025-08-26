Кметът на Самоков участва в Първия европейски шампионат по пожароприложен спорт

Кметът на община Самоков, инж. Ангел Джоргов, бе сред официалните лица на откриването на Първия европейски шампионат по пожароприложен спорт, който се провежда в Долна баня. Състезанието събира атлети от осем европейски държави, които ще се съревновават в четири дисциплини, демонстрирайки бързина, прецизност и професионални умения.

На официалното откриване присъстваха председателят на Народното събрание Наталия Киселова, министърът на вътрешните работи Даниел Митов, ръководители на национални и международни организации в сферата на пожарната безопасност и спасителната дейност.

Сред официалните гости бе и зам.-кметът на община Самоков, Венета Галева. Община Самоков поздравява организаторите и участниците и им пожелава успех!