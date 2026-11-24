Eдинственото в България шопско коледно градче отваря врати на 27 ноември с каузата „По Коледа се случват чудеса: Пожелаваме си бебе!“, родила вече четири бебета. Този петък от 18:00 ч. на площад „Независимост“ в Елин Пелин ще грейнат рождествените светлини. Приказното шопско коледно градче ще работи през целия месец декември с базари, концерти и празнични изненади за жителите и гостите на града.

Понякога най-голямото коледно желание се побира в една дума — „бебе“. На тази мечта е посветена инициативата „По Коледа се случват чудеса: Пожелаваме си бебе!“, която Община Елин Пелин провежда за трета поредна година в подкрепа на местни семейства с репродуктивни проблеми.

Дядо Коледа и Снежанка ще посрещнат децата за снимки, а малките посетители ще могат да изпратят своите писма до Дядо Коледа.

Концертни вечери ще има всеки петък и събота от 18:00 ч. в периода от 27 ноември до 19 декември. Тази Коледа Елин Пелин ще заблести с над милион светлини и едно общо желание — повече семейства да прегърнат своята рожба.

Заповядайте да запалим коледните светлини, да споделим магията на Рождество и да творим добро. Защото чудесата се случват, когато ги създаваме ЗАЕДНО!

Празничната инициатива се провежда с медийната подкрепа на Българска национална телевизия.