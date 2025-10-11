Войната в Украйна:

"Когато няма план Б, идва хаосът": Фандъкова атакува Терзиев за боклука

11 октомври 2025, 09:35 часа 425 прочитания 0 коментара
"Когато няма план Б, идва хаосът": Фандъкова атакува Терзиев за боклука

Бившият кмет на София Йорданка Фандъкова отправи критики към настоящото управление, като изтъкна, че забавеният старт на процедурата за избор на фирма за сметосъбиране е основната причина за сегашната криза с боклука.

„Никакви оправдания не могат да обяснят това първоначално забавяне“ — заяви тя по БНТ и добави, че процедурата е била обявена на 26 март, въпреки че договорите по стария конкурс изтичат през април и май.

Фандъкова предупреди, че липсващият „план Б“ е допълнително усугубил ситуацията. По думите ѝ дори при наличие на „мафия“, правилно подготвената процедура с резервен вариант щеше да даде възможност за справяне.

Тя също така посочи, че пряко договаряне за милиони левове е притеснително решение в контекста на обществените очаквания за прозрачност и законност. 

ОЩЕ: Борис Бонев: Терзиев се справя по-зле от Фандъкова 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Мартин Стоянов
Мартин Стоянов Отговорен редактор
Йорданка Фандъкова София боклук
Още от София
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес