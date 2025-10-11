"Когато няма план Б, идва хаосът": Фандъкова атакува Терзиев за боклука

Бившият кмет на София Йорданка Фандъкова отправи критики към настоящото управление, като изтъкна, че забавеният старт на процедурата за избор на фирма за сметосъбиране е основната причина за сегашната криза с боклука.

„Никакви оправдания не могат да обяснят това първоначално забавяне“ — заяви тя по БНТ и добави, че процедурата е била обявена на 26 март, въпреки че договорите по стария конкурс изтичат през април и май.

Фандъкова предупреди, че липсващият „план Б“ е допълнително усугубил ситуацията. По думите ѝ дори при наличие на „мафия“, правилно подготвената процедура с резервен вариант щеше да даде възможност за справяне.

Тя също така посочи, че пряко договаряне за милиони левове е притеснително решение в контекста на обществените очаквания за прозрачност и законност.

