Кризата с боклука на фокус в СОС

Кризата с боклука ще е на фокус по време на днешната сесия на Столичният общински съвет (СОС). Кметът Васил Терзиев ще предостави информация за текущото състояние на сметосъбирането и сметоизвозването по райони на територията на столицата, действащите договори с фирмите по почистването, както и плана за действие за преодоляване на възникналата ситуация.

Ситуацията в районите

На 8 януари градоначалникът издаде заповед, с която се възлага почистващите фирмите да поемат всички нужни действия в районите "Надежда", "Сердика" и "Илинден". Трите района попадат в четвърта зона в София, където кризата с боклука се пренесе в съдебната зала. Мярката е временна, докато се произнесе Върховният административен съд (ВАС).

По отношение на районите "Люлин", "Красна поляна" и "Красно село" вече има подписан договор и сметосъбирането е възложено на общинското дружество "Софекострой". Той влезе в сила на 1 януари 2026 г. До 15 януари се очаква и техниката, която беше закупена по извозване и сметосъбиране да пристигне.

Районите "Слатина", "Подуяне" и "Изгрев" са най-проблемни. Районната администрация в "Изгрев" сама организира процеса, а общината я подпомага финансово, а в районите "Слатина" и "Подуяне" чисти столичното предприятие.