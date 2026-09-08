Три села до Елин Пелин отбелязаха Малка Богородица

Днес в селата Равно поле, Нови хан и Григорево бе отбелязан светлият християнски празник Рождество на Пресвета Богородица, познат още като Малка Богородица.

Жителите на село Равно поле по традиция отбелязват празника в манастира „Св. Четиридесет мъченици“, тъй като именно на тази дата преди 32 години светата обител е възстановена.

По този повод иконом Иван Плещов и свещеник Пламен Мишев отслужиха водосвет за здраве и благоденствие на всички млади хора от Елинпелинско. Бе раздаден и курбан за здраве.

Празничните събития бяха уважени от г-н Богомил Бранков – председател на Общински съвет, г-н Николай Плещов и г-жа Райничка Николова – заместник-кметове на община Елин Пелин и г-жа Маргарита Александрова – секретар на община Елин Пелин.

Вижте в кадри отбелязването на празника и 32-та годишнина от възстановяването на манастира „Св. Четиридесет мъченици“ в село Равно поле.

Честит празник!