Радуил отново е в ритъма на Боб Фест! С песни, танци, пъстри носии и много настроение днес бе открит 23-тият Боб Фест – празникът, посветен на емблематичния за Радуил боб. Фестивалът и тази година е на открито. Кметът на Радуил Христо Иванов подчерта, че така повече хора могат да се насладят на изпълненията и да бъдат част от празника.

Кметът на община Самоков инж. Ангел Джоргов поздрави читалището и кметството за усилията, с които вече 23 години съхраняват и развиват фестивала. В навечерието на 6 септември той припомни и посланието на Съединението – когато сме обединени, сме силни.

Началото бе дадено с водосвет, последван от традиционния гръм на бобеното топче. А площадът се изпълни с музика и с песента за Радуилския боб.

За изпълненията на участниците ще следи журито в състав Кирил Амбарков и Бинка Добрева.

А Боб Фест продължава – с фолклор, танци, настроение и много гости!