192 деца. 13 клуба. 24 самоковски състезатели. Състезанието по летен биатлон в Боровец събра рекорден брой участници. На писта „Бистрица“ за старт застанаха състезатели от 13 клуба, а Самоков беше представен от 24 деца във всички възрастови групи.

Надпреварата съвпадна и с 10-годишния юбилей на СК „Боровец 2016“. По този повод кметът на община Самоков инж. Ангел Джоргов връчи плакет на треньорите на клуба в знак на признателност за десетгодишната им работа с младите състезатели и развитието на биатлона в Самоков.

Състезанието се организира от СК „Боровец 2016“, със съдействието на Община Самоков, и е включено в календара на Българската федерация по биатлон.