Най-добрите риболовци мерят сили в Костинброд
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Общински съвет – Костинброд, съвместно с Община Костинброд и Ловно рибарско дружество „София-Запад“ организират Риболовно състезание „КУПАТА НА КОСТИНБРОД“
- Дата на провеждане: 5 септември 2020г.
- Място на провеждане: Общински язовир Маслово
- Регистрация на участници: до 31 август 2020г. на телефон: 0882/ 271169
- Язовирът ще бъде предварително зарибен
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Етикети: Риболов Костинброд