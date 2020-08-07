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Най-добрите риболовци мерят сили в Костинброд

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Най-добрите риболовци мерят сили в Костинброд
Снимка: Getty Images / Guliver
Общински съвет – Костинброд, съвместно с Община Костинброд и Ловно рибарско дружество „София-Запад“  организират Риболовно състезание „КУПАТА НА КОСТИНБРОД“

  • Дата на провеждане:  5 септември 2020г.
  • Място на провеждане: Общински язовир Маслово
  • Регистрация на участници: до 31 август 2020г. на телефон: 0882/ 271169
  • Язовирът ще бъде предварително зарибен
Заповядайте на 5 септември от 08:00 ч. до 09:00 ч. да потвърдите присъствие и да изтеглите жребии за място на стената на язовир Маслово!

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