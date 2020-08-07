Най-добрите риболовци мерят сили в Костинброд

Общински съвет – Костинброд, съвместно с Община Костинброд и Ловно рибарско дружество „София-Запад“ организират Риболовно състезание „КУПАТА НА КОСТИНБРОД“

Заповядайте на 5 септември от 08:00 ч. до 09:00 ч. да потвърдите присъствие и да изтеглите жребии за място на стената на язовир Маслово!Очакваме Ви!