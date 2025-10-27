Войната в Украйна:

27 октомври 2025, 08:49 часа 705 прочитания 0 коментара
Наводнение в София: Спряха четири трамвайни линии (СНИМКИ)

Продължителният дъжд в София е предизвикал сериозно наводнение в участъка на бул. "Асен Йорданов" преди бул. "Шипченски проход". Това става ясно от публикация на Центъра за градска мобилност (ЦГМ) във Facebook. Аварийните групи и екипи на пожарната работят по разрешаване на проблема. Заради наводнението в участъка са спрени трамваите по линии 20,21,22 и 23. Пуснати са заместващи автобуси за пътуващите в района.

Те се движат по следния маршрут:

  • автостанция "Изток" -"Подуяне";
  • депо "Искър" към "Гео Милев"

До няколко часа ще пуснем трамваите, отводняваме

Красимир Димитров, директор на „Аварийна помощ и превенция“ към Столичната община, заяви, че не може да се предприемат кой знае какви действия, защото аварията е голяма. "Направена е организация. Всеки има задачи за изпълнение", увери Димитров, който показа и каква е ситуацията с наводнението по столичните улици и булеварди от телефона си.

Той посочи, че единствената ситуация, която остава кризисна е на улица "Асен Йорданов" и "Шипченски проход". Наводненият участък е от около 50 метра и се отводнява с допълнителни помпи. "Има води, които идват от реката. Направили сме организация до няколко часа да пуснем движението. В момента отводняваме", уточни Димитров. 

Той увери, че шахтите постоянно се почистват, има и планово почистване. "Дъждът обаче не спира втори ден и листата, които са паднали в шахтите, става задимяване. Ние гледаме да отводним и да оправим шахтите. За момента се справяме, но ще ни трябва още допълнителна техника", каза Красимир Димитров. 

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Проливни дъждове София дъжд трамваи
