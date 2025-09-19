"Не бива "Топлофикация" да остава машина за дългове": Кметът на София очерта целите пред дружеството

Хиляди семейства в „Дружба“ - 2 са изправени пред абсурд – да останат без парно и топла вода почти три месеца. В разгара на зимата. Можем да говорим много за това как стигнахме дотук и кои са виновниците - каква е историята на дружество с над 2 милиарда лева дълг, стара топлопреносна мрежа и клиенти, които не могат да разчитат на предлаганата услуга. Но най-важният разговор е за това какво ще направим, за да променим текущото състояние на „Топлофикация”. Това написа на профила си във Facebook кметът на София Васил Терзиев.

Той обяви, че по негова инициатива е създадена работна група заедно с общински съветници, която да подготви външен технически, финансов и бизнес одит на „Топлофикация“. Целта е международни експерти да оценят реалното състояние на дружеството и да разгледаме различни варианти за неговото управление - включително и възможността да се привлече чуждестранен оператор с опит.

Кметът Васил Терзиев е изпратил и официално искане до „Топлофикация“ за подробен график на ремонтите, за да се гарантира топлоподаването в трите детски градини и трите училища в квартал „Дружба 2“.

Той очерта и основните задачи пред следващото ръководство на дружеството:

да се направят инвестиции за обновяване на остарялата мрежа и изграждане на нови ко-генерационни мощности;

да се гарантират социално поносими цени за хората;

да се преструктурират дълговете към държавата и

‘Топлофикация“ да се превърне в дружество, което не е бреме, а носи приходи за общината.

„Общинските активи могат да бъдат управлявани успешно - така че хората да получават качествени услуги, а Общината да има стабилни приходи. Добър пример за това е „Софийска вода“. През последните години загубите на вода там намаляха значително, което означава и по-малко източване на язовир „Искър“, въпреки нарасналото потребление в града“, написа още Терзиев.

„Не бива „Топлофикация“ да остава машина за дългове и зависимост. Общинското дружество има нужда от смели реформи, които сегашният модел не може да осигури. За мен е приоритет като община да защитим интереса на гражданите и да гарантираме, че те ще получават качествена и надеждна услуга на поносими цени. Надявам се и на подкрепа от страна на Общинския съвет за предстоящото предложение да преминем към задълбочен анализ и последваща концесия на дружеството“, категоричен е той.

