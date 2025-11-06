Край на разделното събиране на отпадъци в 16 столични района: "Екобулпак" се оттегля

"Екобулпак" възнамерява да преустанови обслужването на цветните контейнери за разделно събиране на отпадъци в 16 столични района – "Банкя", "Витоша", "Връбница", "Възраждане", "Изгрев", "Илинден", "Красна поляна", "Кремиковци", "Лозенец", "Люлин", "Овча купел", "Надежда", "Панчарево", "Подуяне", "Сердика", "Слатина".

Това съобщиха от Столична община, след като са получили официално уведомена с писмо от фирмата.

ОЩЕ: Протест заради кризата с боклука: Жители на "Люлин" и "Красно село" блокират столично кръстовище

Как възниква проблемът?

От Столична община дават хронология на възникналия проблем, който ескалирал през последния месец. Припомня се, че на 5 октомври тази година в районите "Люлин" и "Красно село" е въведена кризисна организация за сметосъбиране, след като кметът на София Васил Терзиев отказа да подпише договор при необосновано високата цена, предложена от класирания кандидат.

На 28 октомври "Екобулпак" прави опит да депонира в Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО) 4 тона отпадъци от цветни контейнери, представени като "битови". От завода за боклук обаче отказват да приемат отпадъка, след като лабораторен контрол доказал, че съдържанието е рециклируемо, а не битово.

На 4 ноември кметът на София получава писмо от "Екобулпак" с уведомление за намерението им да спрат обслужването на цветните контейнери в посочените 18 района.

ОЩЕ: Според софиянци разделното събиране на отпадъци не работи, общината мисли същото

Позицията на СО

От Столична община категорично заявяват, че заравянето или депонирането на пластмаса и други рециклируеми отпадъци е напълно недопустимо. "Подобна практика нанася сериозни щети върху околната среда, води до отделяне на токсични вещества в почвата и въздуха и пряко застрашава здравето на хората. Именно затова контролът върху Завода за третиране на отпадъци е завишен рекордно през последните две години. Общината ще продължи да отстоява твърдо позицията, че София няма да допуска заравяне на рециклируеми материали, независимо от натиск или опити за заобикаляне на правилата", се добавя още в позицията.

Недопустими действия

От СО са категорични, че намерението на "Екобулпак" да прекрати събирането на цветните контейнери за боклук няма договорно основание и представлява самоволно действие, което "противоречи на ангажиментите им към гражданите на София и към производителите, които им плащат да събират и рециклират опаковки".

Общината свързва решението на компанията с въведената кризисна организация в "Люлин" и "Красно село" и предполага, че става дума за натиск върху местната власт. "Настоящият ход може да се разглежда като опит за блокиране на системата за сметосъбиране и подкопаване на усилията на общината да осигури по-чиста и по-ефективна система", се казва в позицията.

ОЩЕ: Трус в монопола за чистотата на София: Нова фирма влиза в бизнеса с боклука

По информация на Столична община, в първата седмица след въвеждането на временната организация в "Люлин" са събрани 35 тона отпадъци - почти двойно повече спрямо 18 тона преди кризата.

Призив към МОСВ

Столична община призовава МОСВ да вземе незабавно отношение и да упражни контрол върху дейността на "Екобулпак" и останалите организации по оползотворяване, за да се гарантира спазването на закона и устойчивостта на системата за управление на отпадъците в столицата.