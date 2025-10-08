Новият климатичен подслон в София превръща занемарено градско пространство в място за срещи

Занемарен общински двор в столичната Драз махала се прероди в градско климатично убежище, което дава възможност за отдих и прохлада от летните горещини, като същевременно съживява една по-уязвима част от столицата. Пилотният проект на Асоциация за развитие на София по проект Be Ready, програма Интеррег Дунавски регион, съфинансиран от ЕС, превърна 350 квадратни метра неизползван двор на общинска сграда в зелено привлекателно пространство, проектирано съвместно с гражданите.

Разположено близо до Лъвов мост - един от най-натоварените и изложени на топлинен риск транспортни артерии в града - климатичното убежище е отговор на належащо градско предизвикателство: нарастващото въздействие на градските топлинни острови. В района има и значителен дял уязвими граждани и хора в неравностойно положение, включително възрастни, домакинства с ниски доходи и мигранти.

Трансформацията започна през май със семинар с жители, студенти, артисти, представители на неправителствени организации, мигранти, които заедно очертаха как да изглежда мястото и на какви потребности да отговаря. След това проектът прерасна в динамично сътрудничество, което включи над 130 граждани и екипа на Асоциация за развитие на София в доброволчески дейности и художествени интервенции.

Със съвместни усилия мястото беше разчистено, всички запечатани повърхности бяха заменени с пропускливи, изградена беше сенчеста зона за отдих със система за охлаждане с водна мъгла. В район, където на 50 000 жители се пада една чешма, поставянето на нова е голям плюс. С експертни насоки от Лесотехническия университет и еколози на район „Сердика“ бяха засадени подходящи за климата дървета и зеленина и малка общностна билкова градина. Климатичното убежище има и други екологични функции, включително компостиране, колектор за дъждовна вода, хотел за буболечки и къщички за птици.

Млади художници и дизайнери от Студио Възел вдъхнаха живот на пространството с визуално изкуство и инсталации, които разказват истории и ангажират посетителите с грижа за околната среда.

Климатичното убежище зарадва гражданите от квартала, защото предлага ново място за отдих, удобства като измерване на кръвно налягане, настолни игри, възможности за работа в билковата градина, провеждане на малки събития. Пилотният проект бе осъществен и с подкрепата на общинските съветници в управителния съвет на Асоциация за развитие на София и районната администрация, както и високо оценен заради иновативния подход, приобщаващия дизайн и успешното използване на общинска собственост за обща полза.

Проектът доказа приложимостта на концепцията за градска акупунктура – създаване на малки, интелигентно проектирани "джобни паркове", които предлагат облекчение там, където по-големи инвестиции не са възможни.