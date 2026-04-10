Войната в Украйна:

Ново художествено осветление за два столични храма (СНИМКИ)

10 април 2026, 12:15 часа 305 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno/Елена Страхилова
През последните седмици в район "Средец" завърши обновяването на художественото осветление на храм "Св. Седмочисленици" и Руската църква "Св. Николай Чудотворец". Това съобщи кметът на София Васил Терзиев в профила си във Facebook. "Монтирани са нови LED системи, които подчертават архитектурната им стойност и ни позволяват да видим красотата им и през нощта. Така в празничните дни тези свети места ще посрещнат хората със светлина отвътре и отвън", добави столичният кмет.

Терзиев отбеляза, че християнският свят се подготвя за най-светлия си празник. Великден е времето, в което се обръщаме към себе си, за да потърсим светлината в душите си, а градът притихва в очакване на Възкресението, посочи кметът.

Публикувахте от Васил Терзиев в Петък, 10 април 2026 г.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

С трайното затопляне на времето, в процес са и дейностите по миене на улиците и подходите към храмовете в цяла София. Вече са почистени пространствата около църквите и в „Младост“, „Люлин“, „Овча купел“, „Витоша“, „Надежда“, „Оборище“, „Панчарево“, „Нови Искър“ и „Красно село“, “Възраждане” и “Триадица”, като работата продължава по график и в останалите райони, посочи още Васил Терзиев.

Столичната община обнови художественото осветление на паметника на Васил Левски в центъра на града, съобщиха от общинската администрация през март. В рамките на дейностите са монтирани 10 нови енергоспестяващи LED осветители, които подчертават архитектурните детайли на монумента.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова Отговорен редактор
Осветление Църкви храмове Васил Терзиев
