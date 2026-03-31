Два подлеза в София ще се превърнат в галерии от картини (СНИМКИ)

31 март 2026, 9:58 часа
Снимка: БГНЕС
Започна художественото преобразяване на подлеза при ул. „Александър Жендов“, който заедно със следващия в списъка - този при алея “Даниел Неф” ще се превърнат в галерии от картини, посветени на седемте континента. Проектът eARTh ще превърне тези пространства в места, които разказват истории – за природата, за света, за връзката помежду ни.

„Подлезите не са просто инфраструктура. Те са връзки - между места, но и между хора. Нашата задача е да направим така, че всеки, който се среща с нея, да го усеща от първия момент“, заяви кметът Васил Терзиев в профила си във Facebook.

Градоначалникът смята, че това трябва да е обща посока – на всички, които живеят, работят, бързат и се влюбват тук, в София. „Да искаме по-добра среда, да настояваме за нея и да пазим това, което създаваме и което ни свързва. Промяната започна. Нека я завършим заедно, като пазим и обичаме общите пространства“, призова той.

Какво е София за вас? Когато говорим за града, често мислим за големите неща – булеварди, сгради, проекти. А всъщност...

Публикувахте от Васил Терзиев в Понеделник, 30 март 2026 г.

Терзиев смята, че София не е само булеварди, сгради, проекти. „Усещането за един град се ражда в малките пространства, които ни свързват всеки ден. В #подлезите, по тесните улички, по които почти не минават коли, в местата, които сме свикнали да подминаваме, без да ги забелязваме, а всъщност най-често срещаме. Вярвам, че да живееш в красива среда означава да възприемаш красивото като част от ежедневието. Това променя начина, по който усещаме града и начина, по който се отнасяме към него. Затова работим София да бъде светла, сигурна и изпълнена с енергия – град, който вдъхновява и свързва хората“, каза той.

Виолета Иванова, Отговорен редактор
