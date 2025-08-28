Обновяват тротоари и пешеходни пространства в община Самоков

От началото на седмицата стартира обновяването на северния тротоар по ул. „Македония“ в участъка между бул. „Искър“ и ул. „Васил Левски“. В момента ремонтни дейности на тротоари текат и по ул. „Хан Кубрат“ – двустранно между ул. „Васил Левски“ и „Отец Паисий“, както и по продължението на ул. „Търговска“ – от ул. „Иван Доспевски” до ул. „България“.

Поради ремонтите тези участъци са затворени за движение и шофьорите трябва да използват обходни маршрути. В селата също започна обновяване на пешеходните пространства – в Радуил се ремонтират тротоарите по две улици, включително тази към училището, а в Рельово – улицата, която води към центъра и читалището.

Работата включва подмяна на бордюри, нова настилка, оформяне на шахти и осигуряване на отток на водата, за да не се задържат локви при валежи.

Проектът се реализира с финансиране по стратегията на МИГ – Самоков и е част от по-широката програма за благоустрояване на общината.