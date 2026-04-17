Спорт:

Община Костинброд продължава с почистването на речните корита

17 април 2026, 11:29 часа 292 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Костинброд
Община Костинброд продължава с кампанията за почистване на реките на територията си. След предприетите мерки по отстраняването на отпадъци и излишна растителност от река “Сливнишка” в село Петърч, се извършиха и последващи дейности за почистване на речното корито на река “Крива” - в района на село Драговищица, като превантивна дейност с цел осигуряване на проводимост и предотвратяване на наводнения.

Отново са изпълнени активности по премахване на храстовидна растителност, паднали дървета и почистване на отпадъци от коритото на реката.

Дейностите са възложени с цел превенция за осигуряване на проводимост на речното корито на повишените водни количества.

Почистването на реките е от изключителна важност за поддържането на екологичното равновесие и осигуряването на по-голяма безопасност на жителите.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

С осъществяването на предвидените превантивни дейности по почистване на река “Крива”, община Костинброд цели да облагороди района и да постигне реални резултати в полза на гражданите и на опазването на околната среда, както и насърчаване на по-голяма обществена отговорност към чистотата на населените места и природата.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов Отговорен редактор
Община Костинброд
Още от София
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес