Община Костинброд продължава с почистването на речните корита

Община Костинброд продължава с кампанията за почистване на реките на територията си. След предприетите мерки по отстраняването на отпадъци и излишна растителност от река “Сливнишка” в село Петърч, се извършиха и последващи дейности за почистване на речното корито на река “Крива” - в района на село Драговищица, като превантивна дейност с цел осигуряване на проводимост и предотвратяване на наводнения.

Отново са изпълнени активности по премахване на храстовидна растителност, паднали дървета и почистване на отпадъци от коритото на реката.

Дейностите са възложени с цел превенция за осигуряване на проводимост на речното корито на повишените водни количества.

Почистването на реките е от изключителна важност за поддържането на екологичното равновесие и осигуряването на по-голяма безопасност на жителите.

С осъществяването на предвидените превантивни дейности по почистване на река “Крива”, община Костинброд цели да облагороди района и да постигне реални резултати в полза на гражданите и на опазването на околната среда, както и насърчаване на по-голяма обществена отговорност към чистотата на населените места и природата.