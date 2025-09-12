Войната в Украйна:

Община Самоков предприема мерки за опазване на лебедовото яйце

12 септември 2025, 20:02 часа 400 прочитания 0 коментара
Община Самоков предприема мерки за опазване на лебедовото яйце

Община Самоков предприема мерки за опазване на лебедовото яйце. След консултация със специалисти, Община Самоков ще приложи нов подход за новоизмътеното лебедово яйце- то ще бъде поставено в специализиран инкубатор, който осигурява постоянна температура и защита, за да се увеличат шансовете за успешно излюпване.

Решението идва след опита през настоящия сезон, когато въпреки усилията за създаване на естествена среда – оформяне на гнездо, осигуряване на сянка и спокойствие – не бе постигнат успех.

Причината е, че в паркова езерна среда условията са предизвикателни:

Лебедите лесно се смущават от хора и животни, което може да ги принуди да напуснат гнездото.

Яйцата са уязвими на хищници – врани, кучета и други.

Времето също е фактор – силно слънце, дъжд или студени нощи могат да попречат на развитието им.

С новия подход Община Самоков ще направи всичко възможно да даде шанс за появата на нов живот – едно истинско чудо в сърцето на парка. 🌿

Нека заедно пазим спокойствието около лебедите и с обич да посрещнем надеждата за нов пернат обитател на парка.

