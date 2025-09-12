Община Самоков предприема мерки за опазване на лебедовото яйце. След консултация със специалисти, Община Самоков ще приложи нов подход за новоизмътеното лебедово яйце- то ще бъде поставено в специализиран инкубатор, който осигурява постоянна температура и защита, за да се увеличат шансовете за успешно излюпване.

Решението идва след опита през настоящия сезон, когато въпреки усилията за създаване на естествена среда – оформяне на гнездо, осигуряване на сянка и спокойствие – не бе постигнат успех.

Причината е, че в паркова езерна среда условията са предизвикателни:

Лебедите лесно се смущават от хора и животни, което може да ги принуди да напуснат гнездото.

Яйцата са уязвими на хищници – врани, кучета и други.

Времето също е фактор – силно слънце, дъжд или студени нощи могат да попречат на развитието им.

С новия подход Община Самоков ще направи всичко възможно да даде шанс за появата на нов живот – едно истинско чудо в сърцето на парка. 🌿

Нека заедно пазим спокойствието около лебедите и с обич да посрещнем надеждата за нов пернат обитател на парка.