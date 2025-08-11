Община в България дава 10 000 лв за трето дете

Децата са лъч светлина и наша най-голяма надежда! В техните усмивки се крие силата да вървим напред, а в първите им стъпки, смисълът да градим едно по-добро и по-смислено утре. Вече 8 години Община Елин Пелин подкрепя младите семейства, живеещи на територията на община Елин Пелин с финансова помощ при раждането на дете. Тази помощ е по-голяма от държавната и се отпуска без обвързване с доходите на родителите. Тя е част от дългогодишната и последователна социална политика на кмета на Община Елин Пелин, г-н Ивайло Симеонов, започнала през 2017 г. и насочена към насърчаване на раждаемостта и задържане на младите хора в родния край.

Една от основните причини младите да изберат община Елин Пелин като свой дом е грижата за децата и осигуряването на добри условия за тяхното отглеждане. Важна част от инфраструктурната програма на Общината е обновяването на детските градини, училищата, спортната база и читалищата – местата, където се изгражда бъдещето на децата.

Според наредбата, размерът на помощта може да достигне до 10 000 лв. за трето и всяко следващо дете. С новата редакция на наредбата от м. юли 2025 г. увеличаваме сумите за първо, второ и трето дете, като ясно определяме и етапите за отпускане на помощта – при раждане, при постъпване в детска градина и при започване на училище:

1 500 лв. – максимална сума за първо дете (отпуска се на три етапа)

2 500 лв. – максимална сума за второ дете (отпуска се на три етапа)

10 000 лв. – максимална сума за трето и всяко следващо дете (отпуска се на три етапа)

Вярваме, че когато подкрепяме семействата, инвестираме в най-ценното, в нашите деца и бъдещето на Елин Пелин.