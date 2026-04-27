Орлов мост е блокиран. Отговорът на МВР

Районът около кръстовището на Орлов мост в София е блокиран. Очевидци съобщиха, че на мястото има линейки и коли на криминална полиция и пожарната. Маршрутите на някои от автобусите се пренасочват. От пресцентъра на МВР съобщиха за Actualno.com, че става въпрос за изоставен куфар. "Работи се по процедурата, която се следва при такива случаи", допълниха още от ведомството.

Вътрешният министър: Стари ченгета удрят Кандев с мръсни номера

Чорапи и детски играчки

Припомняме, че през септември 2026 г. полицията във Варна отцепи район около спирка „Явор“ в града заради изоставен куфар. Куфарът е бил изхвърлен от автобус на градския транспорт. На мястото бяха извикани специалисти. При проверката на куфара със скенер не бе установено наличие на взривно устройство и по тази причина той не беше обезвреден с контролиран взрив. Оказа се, че в куфара е имало детски играчки и чорапи.

Още: МВР започва издаването на лични документи от ново поколение, ето какво се променя

По-рано през 2021 г. изоставен без надзор куфар във вход на кооперация в Благоевград бе взривен от специалистите от СОБТ. В крайна сметка той се оказа празен. За взривяването му тогава от София пристигнаха специалистите от Специализирания отряд за борба с тероризма.

Вътрешният министър: Заплахите срещу Кандев са свързани с бившия главен секретар на МВР Светлозар Лазаров