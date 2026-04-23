Община Елин Пелин отбеляза Световния ден на книгата и авторското право. „Има множество малки начини да разширите света на детето си. Любовта към книгите е най-добрият от тях" - с цитат от Джаки Кенеди Онасис

Датата 23 април е избрана в знак на почит към двама от най-великите майстори на словото в световната литература – Мигел де Сервантес и Уилям Шекспир.

Денят се отбелязва от 1995 г. по инициатива на ЮНЕСКО и има за цел да насърчава четенето, издателската дейност и защитата на интелектуалната собственост.

Книгите отварят врати към нови светове, развиват въображението и оставят следа, която остава за цял живот.