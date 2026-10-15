Откриха още едно място за отдих в Елин Пелин

Днес беше открито още едно място за отдих, заедност и споделеност новата беседка в парка до стадион „Левски“ в Елин Пелин. Привързаността към един град се изгражда и чрез местата, които свързваме с близките си хора. Срещите с приятели, споделените усмивки и щастливите залези превръщат тези места в част от личната ни история. С тази мисъл създаваме и новите кътове за отдих в Елин Пелин, с желанието те да присъстват в живота и в хубавите спомени на нашите съграждани.

Единственото в Софийска област пъмп трак трасе, въжените детски съоръжения, използвани от малки и големи, и красивото водно огледало съчетават възможностите за спорт и игри с удоволствието от времето, прекарано навън. Новата беседка допълва тази среда и обогатява пространствата за срещи и отдих.

Лентата прерязаха Николай Плещов, заместник-кмет на община Елин Пелин, г-н Борислав Чиликов, изпълнителен директор на Общинска банка, г-н Владимир Станоев - търговски представител на ЙАФ България и г-н Виктор Станоев.

Изграждането на беседката стана възможно с дарителската подкрепа на „ЙАФ България“ ЕООД и „Общинска банка“ АД. Благодарим им за партньорството и за последователната подкрепа за нашия град. Трудът по изграждането е на Виктор и Александър Станоеви. Благодарим им за времето, уменията и старанието, вложени в беседката.

Споделеното пространство предполага и споделена отговорност. Опазването на беседката е израз на уважение към труда на нейните създатели, към дарителите и към всеки следващ посетител.

Апелираме да не оставяте отпадъци, да не люпите семки в беседката и да не изхвърляте по земята фасове и бутилки от алкохолни или енергийни напитки. Оставяйте мястото чисто след себе си.

Непосредствено преди откриването на новия кът за отдих в парка, се натъкнахме на неприятна гледка – два празни флакона от райски газ и балони.

Напомняме, че употребата на райски газ в парка е строго забранена! Паркът е обществено пространство, създадено за отдих, разходки и приятни моменти на открито. Нека пазим чистотата, спокойствието и безопасността на това място и проявяваме отговорност и уважение към всички, които го посещават.

Пазете това, което е направено, за да го им