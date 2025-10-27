Отменя ли се кризата с боклука в "Люлин" и "Красно село": Отговорът от Столична община

"Няма да се отменя кризисната ситуация в „Люлин“ и „Красно село“. За целта продължава да има големи сиви контейнери в двата квартала. Това заяви заместник-кметът по екологични въпроси към Столична община Надежда Бобчева на брифинг пред журналисти. Тя благодари на жителите на „Люлин“ и „Красно село“ за търпението за кризата с боклука. Бобчева посочи, че през последните седмици разделното събиране се удвоява.

Заместник-кметът добави, че по препоръка на РЗИ е извършена дезинфекция, дезинсекция и дератизация в двата района.

Ето откъде ще дойдат допълнителни сили

Бобчева обясни, че липсват хора, които да започнат работа за събирането на боклука. "Получава се така, че не може да се оползотвори наличната техника, призна Бобчева.

"След малко ще влезем на щаб, очакваме днес към нашите екипи да се присъединят допълнителни хора, с които да окомплектоваме специални екипи за всеки един камион, за да може да използваме цялата налична техника", каза още Бобчева.

Тя обясни, че на заседанието на щаба ще има и педставители на "Софияекострой", като общината планира да включи и техния капацитет в това усилие, тъй като Столичният общински съвет е гласувал решение, с което е предоставил кредит на "Софияекострой".

"Очакваме да поемат изпълнението на тези зони", каза още Бобчева. ОЩЕ: Разтревожени за кризата с боклука: ГЕРБ, "Спаси София" и БСП заедно в СОС