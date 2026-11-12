Падна таванът на метростанция „Красно село“, затвориха я

Tаванът на метростанция "Красно село" се срути. Няма пострадали хора, а районът вече е обезопасен, съобщиха от полицията. От "Метрополитен" ЕАД съобщиха, че затварят станцията за три часа. "Поради технически причини се затваря МС "Цар Борис" III за три часа считано от 12:20 часа на 12 ноември 2026 г. Влаковете ще преминават без спиране на метростанцията", посочват от дружеството.

Гражданите ще бъдете информирани своевременно за пускането на метростанцията в експлоатация.

Снимка: Actualno.com

"По първоначална информация от "Метрополитен" става въпрос за пропуск в конструкцията на панелите на окачения таван, като подобна ситуация вече е имало и на метростанция "Софийски университет". Затова настояваме за пълен преглед на таваните на всички станции и незабавно отстраняване на проблема", заявиха от "Спаси София" в своя позиция.