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Село до Община Божурище отпразнува празника си

28 юни 2026, 16:59 часа 148 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Божурище
Село до Община Божурище отпразнува празника си

Село Златуша, Община Божурище отпразнва празника на селото си. Кметът на общината Георги Димов благодари на кмета на село Златуша Надка Първанова за добрата организация и за усилията, които полага в работата си. В своето приветствие към присъстващите подчертах, че развитието на община Божурище остава мой основен приоритет и че продължаваме да инвестираме в бъдещето на нашите деца, в социалните политики и в подобряването на инфраструктурата във всички населени места, посочи той. 

"Споделих, че общината работи активно по реализирането на два изключително важни проекта – изграждането на новата сграда на СУ „Летец Христо Топракчиев“ в парк "Орлите" и новата пристройка към ДГ „Буратино“, с която очакваме да бъдат разкрити около 80 нови места за децата. С удовлетворение отбелязах, че тази година всички кандидатствали деца за детската ясла и първа възрастова група са приети", коментира Димов. 

И обясни, че е информирал присъстващите, че от новата учебна година всички ученици от първи до четвърти клас в общинските училища ще се възползват от безплатно столово хранене, а от месец септември услугата „Домашен социален патронаж“ също ще бъде безплатна за всички нейни потребители, както и детската кухня към детските градини ще бъде напълно безплатна, добави Димов. 

Той посочи, че е запознал жителите и с това, че разработва програма по която ще можем да направим ударно асфалтиране на всичко това, което ще остане не асфалтирано до края на мандата. А до края на мандата, предстои да започнем ремонт и цялостно асфалтиране на още улици и пътища, както и на две междублокови пространства в града, уточни Димов.

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Той вярва, че с постоянство, отговорност и последователна работа ще продължим да реализираме значими проекти в полза на всички нас и да развиваме всяко населено място в община Божурище, така както го правим и до сега. "Благодаря на всички изпълнители, организатори, жители и гости, които с присъствието си превърнаха празника на село Златуша в още един красив празник на българските традиции и единството на общността", завърши Димов. 

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община Божурище
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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