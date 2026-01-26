Разруха в "Дружба 2" след ремонт на "Топлофикация-София"

Междублокови пространства в "Дружба 2" са в трагичен вид, няколко месеца след края на ремонт на "Топлофикация София". Това заявиха общински съветници от групата на "Продължаваме Промяната-Демократична България" в Столичния общински съвет Бойко Димитров, Грети Стефанова и Марта Георгиева, които провериха на място възстановителните дейности на разкопана детска площадка след ремонта на топлофикационното дружество.

ОЩЕ: Заради чести аварии: КЕВР започва извънредна проверка на "Топлофикация София“

Хаос и изсечени дървета

На някои места ремонтът е приключил още в края на октомври, но междублоковите пространства продължават и до днес да бъдат в окаян вид. Бойко Димитров настоя детската площадката, както и останалите междублокови пространства, да бъдат възстановени от изпълнителя във вида, в който са били, тъй като в момента тя е неизползваема. "Не се прави ремонт в началото на есента и през зимата", каза той.

Колежката му Марта Георгиева заяви, че по време на ремонтите на "Топлофикация" в "Дружба 2" са изсечени десетки дървета без дружеството да има разрешение за тяхното премахване.

ОЩЕ: В студа: Части от София без парно и топла вода

Дружеството мълчи

Общинският съветник каза, че от седмици от ПП-ДБ се опитват да извикат ръководството на "Топлофикация" в комисията по инженерна инфраструктура към Столичния общински съвет, но безуспешно.

И подчерта, че през последната една година "Топлофикация" е заплатила над 200 млн.лв. за тръби, които никой не знае дали са доставени и къде се намират. За ремонта в "Дружба 2" са платени 60 млн. лв. Общинският съветник попита дали в всъщност "Топлофикация" не е една касичка, която да плаща към едни подизпълнители. По думите му големият проблем на дружеството е, че то не се управлява добре, "изтичат" много средства и поради това то има дългове от над 2,6 млрд. лв.

ОЩЕ: "Топлофикация София“ трябва да е общинско дружество: Терзиев отрече да се мисли за "скрита" приватизация

Заместник-председателят на инженерната комисия Грети Стефанова каза, че икономическото мнозинство в СОС - ГЕРБ-СДС и БСП, брани "Топлофикация" и не позволява от дружеството да обяснят защо постоянно има ремонти и защо се спира парното. Тя припомни, че ръководството на дружеството е обещало редовно да идва в комисия и да запознава съветниците с хода на ремонтите, но това не се случва.