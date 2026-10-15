Ремонтът на Неврологичното отделение в МБАЛ- Самоков е към своя финал. Обновяването на Неврологичното отделение в самоковската болница е към приключване. Ремонтът се реализира по проект „Красива България“ и е част от последователните усилия за подобряване на материалната база и условията за лечение в общинската болница.

Напредъка на дейностите проследиха кметът на община Самоков инж. Ангел Джоргов, директорът на строителната дирекция Красимира Костадинова, управителят на МБАЛ- Самоков д-р Красимира Ковачка и инж. Кристиян Димитров, отговорник по проекта от страна на общината.

Ремонтът включва обновяване на помещенията, подмяна на подовите настилки и дограмата, освежаване на стените и таваните, обновяване на санитарните помещения, както и дейности по ВиК и електрическите инсталации. В момента се монтират радиаторите и се извършват последните довършителни работи.

Това е поредното отделение в МБАЛ - Самоков, което е обновено в рамките на усилията за модернизиране на болничната инфраструктура. След приключване на дейностите ще бъде осигурена по-приветлива среда както за пациентите, така и за медицинските специалисти.