Реставрираха Монумента-камбана на столичния район "Изгрев" (ВИДЕО)

"Монументът - Камбана на район "Изгрев" е спасен!". Това обяви кметът на район "Изгрев" д-р Делян Георгиев и добави: "Една забравена и тънеща години наред в разруха културна ценност на нашия район бе спасена от администрацията. Монументът - изграден пред парк хотел "Москва", по повод проведената през 1980 г. в София и "Изгрев" Трета международна среща на писателите, бе възстановен и преместен на по-видимо място".

По думите му бронзовата камбана и днес пази подписите на 139 световноизвестни автори от 52 държави, участвали в единственото по рода и мащабите си за тогавашния период и света културно събитие. "Емблематичното послание "Мирът - надежда на планетата", под чието мото е проведено културното събитие тогава, отново ни обгръща в съвремието със своята актуалност", написа в своя Facebook профил Георгиев.

Реставрацията на монумента, извършена от районната администрация на "Изгрев", е направена по негова идея и е пример за отношението на изгревчани и цялата община към културата и историята на кварталите на този обичан и уникален район. "Благодаря на Съюза на българските писатели за отличното партньорство и съдействие при реставрацията", написа още д-р Делян Георгиев.