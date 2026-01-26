Над 32 млн. евро за газ с посредник: Нов тригодишен договор в "Столичен автотранспорт"

За пореден скандален договор, сключен от общинското дружество "Столичен автотранспорт" ЕАД, алармира общинският съветник от ПП-ДБ Симеон Ставрев. В края на мината година (на 10 декември 2025 г.) то е подписало тригодишен договор за доставка на природен газ чрез посредник, който ще струва до 63 млн. лв. без ДДС (32.2 млн. евро) и ще действа до 1 януари 2029 г.

Подробности за договора

"Цената се формира като среднопретеглената цена "Ден напред" на Газов хъб Балкан плюс фиксирана надбавка от 7.80 евро за всеки мегаватчас. При прогнозно количество от 529 830 МВтч това означава над 4 млн. евро директно плащане за посредничество – при положение че дружеството има лиценз и може да купува газ самостоятелно", обясни той за Actualno.com.

Договорът е сключен чрез "Софийска стокова борса" с участието на два брокера и търговец – "Дексиа България" ООД, като надбавката от 7.80 евро/МВтч е единственият показател за оценка. "Това не е пазарна случайност, а целенасочен избор - купуване от хъб с фиксиран марж, вместо директна доставка без посредник. Само тази надбавка оскъпява газа с десетки милиони левове за срока на договора и директно вдига разходите на общинския транспорт", категоричен е общинският съветник.

Столична община е безсилна да направи каквото и да е, защото няма юридически контрол над тези дружества, може само чисто информативно да разбере какво се случва. Кметът почти не може да влияе над транспортната политика. Хората, които могат да го направят, са "икономическото мнозинство на ГЕРБ, БСП, ИТН и отцепниците от "Възраждане".

И още

По думите на Ставрев проблемът е в това, че тези дружества, включително "Столичен автотранспорт", не са контролирани по никакъв начин от общинския съвет, а те са собствениците. "Разбираме от сайта на Агенцията за обществени поръчки какви поръчки се пускат, с какъв период са, на каква цена. Мен понякога тези стойности ме ужасяват. Преди имаше комисия към СОС, в която всички директори на дружества са се отчитали какво планират, какви обществени поръчки ще пуснат. Ако членовете на тази комисия са имали притеснения за поръчка, тя се е коригирала. А сега разбираме за две обществени поръчки - за доставка на газ и за автобуси, които са стари и амортизирани", даде пример той.

Особено притеснителен според него е срокът на договора - започва на 1 януари 2026 г. и изтича на 1 януари 2029 г. "Защо поръчката не е за една година, а е за 3 години? Надхвърля мандата на настоящия СОС, който приключва есента на 2027 г. Така временно ръководство обвързва дружеството и бъдещия състав на СОС с дългосрочен договор за десетки милиони, без политическа отговорност и без предварителен контрол от собственика", изтъкна още той.

Ставрев обърна внимание и, че изпълнителният директор на "Столичен автотранспорт" е временно назначен "до конкурс", но това не му пречи да подписва договори за три години и 63 млн. лв. без ДДС. Той напомни и, че това ръководство е назначено от политическото мнозинство на ГЕРБ, БСП и ИТН. "Те носят пряка отговорност за решенията му. Същите партии мълчат, както мълчаха и при предишните договори с посредници и милионни комисионни", каза той.

Общинският съветник заяви, че шефът на дружеството го съди за клевета, защото казал, че е прахосал няколко милиона лева за обществена поръчка, която е сходна на тази, но е за една година. "Тогава тезата ми беше, че той има лиценз за газ и може да си го купува сам. Дори и да твърди, че не може да си ползва лиценза, може да наеме друг и да не се занимава да плаща такива големи комисионни. Съгласете се, че 4 млн. евро е доста голяма комисионна", обясни той.

Има ли задкулисни кръгове?

Общинският съветник от ПП-ДБ предупреди, че докато ГЕРБ, БСП и ИТН държат контрола върху общинските дружества, "временно" назначени директори ще продължат да подписват дългосрочни договори с посредници – за сметка на софиянци.

"Икономическото мнозинство си зарива главата в пясъка и нищо не казва. Честно казано съм убеден, че някой им каква какво трябва да свършат", добави той.

На въпрос кой е този някой, Ставрев отговори, че се носят различни слухове, които не може да потвърди, но като гледа поведението на общинските съветници и назначаването на хора със съмнителни биографии, си мисли, че те нямат избор и не го правят по собствена воля. "Отзад седят задкулисни кръгове. Много се пише за Красьо Черния. Не мога да кажа, не мога да докажа, че той ги контролира, но тези хора са зависими".

И напомни, че те постоянно повдигат въпроса за тези поръчки, за тези временни директори. "Няма желание от икономическото мнозинство да се направи конкурс и да се направи промяна. Преди няколко месеца смениха и Стоян Братоев като шеф на "Метрополитен", припомни Ставрев.

"Този договор не е техническа подробност, а политическо решение с ясна цена. Всеки евроцент в надбавката е пари, които няма да отидат за повече автобуси, по-редовни линии или по-добри условия за пътниците", категоричен е той.