София осъмна отново с мръсен въздух

В жълтата зона по замърсяване е тази сутрин въздухът в София. Отчетени са повишени норми на праховите частици са 12.8 µg/m³. Това сочат данните на измервателната станция за качеството на въздуха в София IQAir.

В централната градска част и кварталите Красно село, Борово, Овча купел, Люлин и "Зона Б-5" въздухът е най-мръсен.

В тези квартали праховите частици PM2.5 са в порядъка на 26 µg/m³.

В останалата част от столицата качеството на въздуха е добро, предаде БГНЕС.

В световен мащаб тази сутрин най-мръсните градове са столицата на Индия – Делхи, на Бангладеш – Дака, Лахор и Карачи в Пакистан, два града в Китай, Сараево, който е на 9-то място в света по замърсяване на въздуха тази сутрин.

И в Перник въздухът е мръсен

Преди дни за опасно мръсен въздух беше съобщено и в Перник.

За замърсеният въздух предупреди на сайта си регионалната здравна инспекция.

РЗИ съобщи за отчетени превишения на средноденонощните норми за фини прахови частици (ФПЧ10) в атмосферния въздух на територията на Перник и за възможен повишен риск за здравето, особено за уязвимите групи.

В такива случаи от РЗС препоръчват:

Да се ограничи престоят на открито

Да се избягват спортни и други интензивни дейности на открито

Проветряването на жилищните помещения да се извършва краткотрайно и в подходящи часове

За уязвими групи – деца, възрастни хора, бременни жени, както и лица със сърдечно-съдови и белодробни заболявания

Да избягват престоя на открито, освен при неотложна необходимост

Лица със сърдечно-съдови и белодробни заболявания да спазват стриктно предписаното лечение

При поява на симптоми като кашлица, задух, стягане в гърдите или дразнене на очите, незабавно да потърсят медицинска помощ