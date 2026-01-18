Лайфстайл:

София осъмна отново с мръсен въздух

В жълтата зона по замърсяване е тази сутрин въздухът в София. Отчетени са повишени норми на праховите частици са 12.8 µg/m³. Това сочат данните на измервателната станция за качеството на въздуха в София IQAir.

В централната градска част и кварталите Красно село, Борово, Овча купел, Люлин и "Зона Б-5" въздухът е най-мръсен.

В тези квартали праховите частици PM2.5 са в порядъка на 26 µg/m³.

В останалата част от столицата качеството на въздуха е добро, предаде БГНЕС.

В световен мащаб тази сутрин най-мръсните градове са столицата на Индия – Делхи, на Бангладеш – Дака, Лахор и Карачи в Пакистан, два града в Китай, Сараево, който е на 9-то място в света по замърсяване на въздуха тази сутрин.

И в Перник въздухът е мръсен

Преди дни за опасно мръсен въздух беше съобщено и в Перник.

За замърсеният въздух предупреди на сайта си регионалната здравна инспекция.

РЗИ съобщи за отчетени превишения на средноденонощните норми за фини прахови частици (ФПЧ10) в атмосферния въздух на територията на Перник и за възможен повишен риск за здравето, особено за уязвимите групи.

В такива случаи от РЗС препоръчват:

  • Да се ограничи престоят на открито
  • Да се избягват спортни и други интензивни дейности на открито
  • Проветряването на жилищните помещения да се извършва краткотрайно и в подходящи часове
  • За уязвими групи – деца, възрастни хора, бременни жени, както и лица със сърдечно-съдови и белодробни заболявания
  • Да избягват престоя на открито, освен при неотложна необходимост
  • Лица със сърдечно-съдови и белодробни заболявания да спазват стриктно предписаното лечение
  • При поява на симптоми като кашлица, задух, стягане в гърдите или дразнене на очите, незабавно да потърсят медицинска помощ
