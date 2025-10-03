Заради кризата с „Топлофикация“: Общински съветник иска спешна среща с Желязков

Председателят на Столичния общински съвет (СОС) Цветомир Петров да организира спешна среща с премиера Росен Желязков, за да се намерят решения за кризата с "Топлофикация-София". За това настоява независимият общински съветник Драгомир Иванов. Той предупреди, че столицата е в "патова ситуация" – в квартал „Дружба“ няма топлоподаване, а при масово включване на електрическо отопление има риск от претоварване на мрежата.

ОЩЕ: "Топлофикация София" скоро ще стане значим държавен проблем" Прогноза на директора на БЕХ

Дружеството има и дългове към "Булгаргаз" за над 1.2 млрд. лв., които затрудняват изпълнението на лицензионните му задължения.

Държавата да се намеси

"Държавата трябва да се намеси, защото общината няма нито финансовия ресурс, нито капацитета да се справи сама", заяви независимият общински съветник. По думите му извънредното заседание на СОС, насрочено за днес, е изключително важно, тъй като градът е изправен пред опасност от сериозна енергийна криза.

Иванов каза, че в момента в София има "счупена мрежа", липсва топлоподаване в квартал "Дружба", а по думите му перспективата е много софиянци да останат без топла вода и отопление. Той настоя за изготвяне на точен график за домакинствата и за ускоряване на ремонтите чрез денонощна работа, за да се съкратят сроковете.

ОЩЕ: Спират топлата вода в столичния кв. "Дружба-2" до 6 октомври

Независимият общински съветникът постави въпроса дали "Топлофикация-София" комуникира с Електроенергийния системен оператор, за да се избегне претоварване на мрежата. "Ако 50 000 домакинства преминат едновременно на електрическо отопление, има риск хората да останат не само без парно и топла вода, но и без ток", подчерта Иванов.