Спират една от линиите на метрото в София на 8 и 9 ноември: Обяснение защо

"Когато се използва висока технология, се налага актуализация" - така изпълнителният директор на "Метрополитен" Николай Найденов коментира плановото спиране на Линия 3 на метрото на 8 и 9 ноември (събота и неделя). Найденов изрази надежда пред БНТ, че това ще е единственото спиране на линията - от "Горна баня" до "Хаджи Димитър".

"Никога не се изключва вероятността за пробив, но не е такъв случаят - актуализацията на софтуера касае взаимовръзката на отварящите се врати на влакчетата с перонните врати", обясни Найденов защо се налага спирането. Той добави, че това е вътрешна система т.е. хакерска атака не би трябвало да е възможна.

Интересен факт - при първоначалното обявяване на спирането на метрото имаше и още една обявена причина: предстоящото пускане в експлоатация на трите нови станции от разширението на Линия 3 по бул. "Владимир Вазов"