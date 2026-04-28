Турнир по "Шопски белот" се проведе в две села до Елин Пелин

Емоции, силни двойки и истинска битка на масата белязаха поредните квалификации от Шопски турнир по белот 2026 в с. Петково и с. Чурек. община Елин Пелин. В с. Петково сред сериозна конкуренция триумфираха Павел и Данаил (Ичо), които с отлична игра и актив от 7 точки заслужено спечелиха първото място.

В с. Чурек напрежението се запази до последната ръка, а след оспорван двубой Стела и Методи Гроздеви показаха хладнокръвие, тактика и характер, за да си осигурят победата и място сред финалистите.

Поздравления за всички участници, които превърнаха двата турнира в празник на добрата игра, спортсменството и шопския дух!

Следващите квалификации продължават на 3 май в с. Лесново, с. Огняново и с. /гара/ Елин Пелин

Класиралите се отбори от квалификациите продължават към четвъртфиналите, полуфиналите и големия финал, които ще се проведат на 6 и 7 юни в дните на Шопски празник 2026.

Таксата за участие в квалификационните турнири е 20 евро на отбор.

Турнирът не представлява хазартна игра по смисъла на Закона за хазарта.