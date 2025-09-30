В село до Самоков осветиха обновено водохващане

Днес в село Шипочан бе осветено обновеното водохващане, което ще гарантира надеждно водоснабдяване за жителите на Шипочан и Ново село. Извършен е ремонт на двата водосбора, като водата вече достига до хората бистра, с много добро качество и в достатъчен обем. Обновен е и пътят до съоръженията, което ще улесни тяхната поддръжка.Финансирането е осигурено съвместно от Община Самоков и дарение от фирма „Пириев лес“.

Водосвет за здраве отслужи отец Любомир Мишков в присъствието на жители и гости.

Кметът на Самоков инж. Ангел Джоргов подчерта, че това е важна стъпка към трайното решаване на проблемите с водоснабдяването в двете села и че общината ще продължи да инвестира в подобряването на водопроводната мрежа.

Кметът на с. Шипочан изрази благодарност към общината и дарителите за подкрепата и подчерта значението на доброто сътрудничество между институции, местна власт и бизнес за развитието на района.