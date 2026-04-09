Правителството на Гюров:

"Великденски приключения“: Един истински празник в Самоков (СНИМКИ)

09 април 2026, 22:22 часа 54 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Самоков
"Великденски приключения“: Един истински празник в Самоков (СНИМКИ)

"Великденски приключения“ в Самоков създаде истински празник, изпълнен с много усмивки, смях и незабравими моменти за малки и големи.

Децата с ентусиазъм се впуснаха в лов на съкровища, а срещата и снимките с Великденския заек донесоха още повече радост и настроение. С г-жа Ралица Струмина всички се включиха в забавна загрявка преди старта на игрите, а зайо впечатли с веселите си умения и закачки.

Празничната атмосфера продължи с творческите работилнички, оцветяване на картини и яйца и боядисване на големи стиропорени яйца, които дадоха възможност на децата да развихрят въображението си. Забавните игри за бързина внесоха допълнителен заряд, а Великденското влакче допълни празника с още настроение и усмивки.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Съвместно с Комисията за противообществени прояви на малолетни и непълнолетни и Центъра за обществена подкрепа бяха организирани работилниците, които събраха и забавляваха участници от всички възрасти. Малки и големи споделиха един ден, изпълнен с радост, споделени емоции и празничен дух.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Още от София
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес