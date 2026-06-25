Решение на съда в САЩ отваря вратата за депортиране на над 350 000 мигранти

Върховният съд на САЩ постанови в четвъртък, че администрацията на Тръмп може да прекрати временната хуманитарна закрила за хаитянски и сирийски имигранти. Знаковото решение на практика проправя пътя за депортирането на повече от 350 000 мигранти, започващо тази година, предава ClashReport.com.

Решението премахва правните защити за лица, на които преди това е било разрешено да живеят и работят легално в САЩ по силата на временен защитен статут. Решението е насочено към над 353 000 хаитянски мигранти и приблизително 6000 сирийски граждани, чиито временни статути бяха прекратени от Министерството на вътрешната сигурност.

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Правната битка се съсредоточи върху това дали съдебната власт може да преразглежда решения на изпълнителната власт относно безопасността на страната. Правителствени адвокати твърдят, че решенията на министъра на вътрешната сигурност са окончателни, независимо от текущите рискове за сигурността в страните на произход.

Национална сигурност и промяна в политиката

В четвъртък Върховният съд също се произнесе с 6 срещу 3 гласа срещу търсещите убежище, намиращи се от мексиканската страна на границата. Решението на Върховния съд дава възможност на федералните агенти, разположени на южната граница, да връщат търсещите убежище, преди те физически да са влезли в страната.

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Правната битка се въртеше около тълкуването на имиграционните закони относно чужденците, които „пристигат“ в САЩ. Група мигранти заведоха дело, за да блокират политиката, твърдейки, че имат право на хуманитарна закрила, докато пристигат. Правителството обаче успешно възрази, че търсещите убежище трябва да стъпят на американска земя, за да отговарят на условията за кандидатстване.

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Решението отменя предишно отсъждане на федералния съд на Калифорния, което задължаваше да бъдат обработени документите на тези, които се опитват да влязат. Властта предприема паралелни усилия за ограничаване на законните пътища, като обявява „инвазия“ на южната граница. Въпреки че през април федерален апелативен съд обяви тази декларация за незаконна, администрацията на Тръмп заяви намерението си да я обжалва.

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